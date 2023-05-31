امسحه حالاً.. تطبيق على موبايلك يسرق صورك الخاصة ويُسجّل لك

حذّر خبراء في مجال الأمن السيبراني من تطبيق على هواتف أندرويد يستخدم بكثرة والذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ونصح خبراء الأمن السيبراني بحذف تطبيق باسم "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة حيث إنه يقوم بسرقة ماهرة للملفات والصور. ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة حتى الآن.

وقال مستشار الأمن السيبراني العالمي جيك مور: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر جوجل بلاي Google Play، لكن التحديث هو الذي جلب بهذا البرنامج الضار والسرقة".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "جوجل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيًا.

جدير بالذكر أنه تزيل جوجل مجموعة من التطبيقات الشهيرة من متجر تطبيقات أندرويد (جوجل بلاي) في الفترة الأخيرة، بعد أن كشف تقرير جديد عن تورط تلك التطبيقات في عملية احتيال إعلانية واسعة النطاق.

وتحتوي جميع هذه التطبيقات على أنواع مختلفة من التعليمات البرمجية الخبيثة التي تقوم بالنقر على الإعلانات حتى عندما لا تستخدم هذه التطبيقات لكنها تعمل في الخلفية بشكل خفي، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية، واستهلاك البيانات.