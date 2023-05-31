قرار جديد في الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد داخل نادي الوداد الرياضي المغربي، قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.



الأهلي ضد الوداد المغربي.



ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي: " من المقرر أن تسافر بعثة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، وذلك من أجل مباشرة الاستعدادات للمواجهة الهامة أمام الأهلي المصري، بنهائي دوري أبطال افريقيا".



وأشار إلى أن تنطلق رحلة الوداد المغربي في عشية اليوم الأربعاء، على أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم.