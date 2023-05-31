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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تخطط لفرض قوانين جديدة على الضفة | تفاصيل

إسرائيل تخطط لفرض
إسرائيل تخطط لفرض قوانين جديدة على الضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط  لفرض قوانين بيئية على الضفة الغربية.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحماية البيئة عيديت سيلمان في الحكومة، سيقدمان مشروع قرار قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القرار يقضى برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء من خلال إحراق نفايات.

وينص مشروع القرار أيضا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".

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