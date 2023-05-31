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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول كل من المهندس أحمد حسن الظاهر، الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون بين طرفَيْه لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعم الاستثمار في الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار العمل على جذب المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ووضع مصر كمركز إقليمي دولي وبوابة عالمية للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال، وتقدم مركزها في الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي.

وقال الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: تهدف الهيئة إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي أصبحت ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ويقع على عاتقها، وفقاً للدور المنوط بها، تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تشجيع وزيادة حجم المنتجات والخدمات والتطبيقات المختلفة في هذا الشأن.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتنظيم وتسهيل الاستثمار في مصر، لتصبح مصر الشريك الأفضل لمؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم، من خلال تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة.

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