سفير المجر بالقاهرة يزور المتحف الزراعي ويتفقد معرض زهور الربيع

قام السفير أندراش أيمر كوفاكش András Imre KOVÁCS، سفير دولة المجر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المتحف الزراعي بالدقي، كما تفقد معرض زهور الربيع، يرافقه الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس محمود عطا، المشرف العام على المتحف ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض الزهور، والمهندس أحمد منصور، مدير المتحف.



"كوفاكش" قام بزيارة متحف المقتنيات التراثية ومتحف الزراعة المصرية القديمة وقاعة السينما الملكية، وأشاد بالمعروضات الزراعية، كما تفقد أجنحة معرض الزهور.

في سياق متصل، استقبل معرض الزهور اليوم، الأربعاء، كلا من حرم سفير صربيا، وحرم سفير أرمينيا، وحرم سفير اليابان، وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا، وقد أشدن بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي.

هذا ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسفراء الأجانب بالقاهرة.

يذكر أن معرض زهور الربيع الذي افتتحه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت الماضي، يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.