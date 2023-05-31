اخبار التعليم |250 منحة للطلاب المصريين للدراسة في روسيا العام المقبل.. طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟



نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤشرات النجاح مرتفعة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية



أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، سوف يتم بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من يوم الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو 2023

بنسبة نجاح 85.1%.. اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.



منح في الطب والصيدلة والهندسة.. تفاصيل الدراسة بباكستان



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن سفارة جمهورية باكستان الإسلامية أفادت بوجود منح لدراسة عدد من التخصصات.



التعليم العالي: 250 منحة للطلاب المصريين للدراسة في روسيا العام المقبل

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا روسيًا رفيع المستوى، برئاسة كونستانتين موجيلفسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، وجورجي بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأسبق، والسفيرة ريهام خليل نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فوز طلاب جامعة المنصورة بمراكز متقدمة فى مهرجان إبداع



فاز عددا من طلاب جامعة المنصورة فى مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023 والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور



انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا تكشف عن حدوث مواقف طريفة في الامتحانات هذا العام.

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد أورنج كورنرز الهولندي لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وفد المكتب الرئيسي للمؤسسة الهولندية اورانج كورنرز Orange Corners، وممثلي شركة إنروت للتنمية، بحضور الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخص نقل المعرفة فى مجال ريادة الأعمال، وأيضاً سبل التشبيك بين الجامعات الهولندية وجامعة سوهاج.

وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي



باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اليوم سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها الرابع، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

فتح التقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في نسختها السادسة لعام 2023

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.