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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاقتصاد السعودي: المملكة كانت الأسرع نموا بين مجموعة العشرين في 2022

صدى البلد

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2022.

وأوضح الإبراهيم -وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد المملكة حقق أداء متميزا، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022، وهو الأسرع نموا بين جميع دول مجموعة العشرين، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة عالية بلغت 5.4%، فيما بلغت صادرات المملكة غير النفطية أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 313 مليار ريال سعودي.

 

ولفت إلى أن النمو في الاستثمار الخاص الحقيقي سجل ارتفاعات تاريخية على مدى العامين الماضيين بنسبة 45% و42% على التوالي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض مدعوما بزيادة كبيرة في عدد وظائف السعوديين في القطاع الخاص.

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