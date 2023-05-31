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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: نراقب تطورات الأوضاع في كوسوفو عن كثب

صدى البلد

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في كوسوفو، معربة عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع هناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن روسيا تقف بجانب صربيا، وترى أنه من الواجب احترام حقوق ومصالح صرب كوسوفو".

وأكد بيسكوف أنه بشأن لقاء مخطط بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصربي ألكسندر فوتشيتش لبحث الوضع المتفاقم في كوسوفو، أنه لا توجد اتصالات بهذا الشأن تحديدا، إلا أن الاتصالات الدبلوماسية جارية باستمرار.

وكانت الخارجية الروسية انتقدت أمس، الثلاثاء، في بيان لها موقف "الخماسية" الغربية في بريشتينا، والذي يخدم الوضع الراهن المعيب مع تفشي التطرف الألباني في كوسوفو والتطهير العرقي ضد الصرب، وهو ما يجعل من المستحيل الحديث عن أي ثقة.

وقد بدأ التوتر بعد محاولة سلطات بريشتينا تعيين رؤساء بلديات ألبان في شمال المنطقة، بعد انتخابات الحكومات المحلية في شمال كوسوفو، 23 أبريل الماضي، والتي قاطعها الصرب المحليون.

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