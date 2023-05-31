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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط وفردين في إنقلاب سيارة مرور بأسيوط

مصرع أمين شرطة وإصابة
مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط في إنقلاب سيارة مرور بأسيوط

لقى أمين شرطة مصرعة وأصيب ضابط و فردين شرطة في إنقلاب سيارة تابعة لإدارة مرور أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة رقم 3918 ي و د تابعة لإدارة مرور أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم أسيوط الجديدة وضباط إدارة مرور أسيوط وتبين من المعاينة والفحص مصرع " زكريا. ع. س" 44 عاماً أمين شرطة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

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وإصابة كلا من " محمد. ع. م" 24 عاماً نقيب شرطة بإدارة المرور و " أحمد. م. س" أمين شرطة، و " محمد. ه. ح" مجند شرطة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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