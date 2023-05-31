فحوصات مجانية لـ1077 حالة بقافلة جامعة المنصورة الطبية في بئر العبد

واصلت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير 19" فعالياتها لليوم الثالث بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وقدمت القافلة على مدار اليوم، خدماتها الشاملة وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى بئر العبد النموذجي، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت فعاليات هذا اليوم عدة أنشطة متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لأهالي مدينة بئر العبد وتوفير الخدمات الطبية المجانية للسكان، حيث ترددت الحالات الطبية على القافلة بمعرفة قيادة الجيش الثاني الميداني بمستشفى بئر العبد النموذجي بالتنسيق مع جامعة المنصورة والمكونة من التخصصات التالية (باطنة – أطفال – أنف وأذن وحنجرة – جراحة عامة – صدر – طب نفسي – جراحة أورام – جراحة جهاز هضمي – طب الفم والأسنان - تخدير) وتم دعم القافلة بالتخصصات التالية من مستشفى بئر العبد النموذجي وذلك لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي مركز ومدينة بئر العبد (جلدية وتناسلية – جراحة مسالك بولية – قلب وأوعية دموية – نساء وتوليد – علاج طبيعي - عبادة الحقن الأمن - عيادة الغيار – عيون – نفسية وعصبية – جراحة تجميل – عظام) وكذلك تم دعم القافلة بالفحوصات المعملية والأشعة.

قال د. أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لـ1077 حالة في التخصصات الطبية المُختلفة مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء (11) عملية جراحية، وتحويل (4) حالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

كما قام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (٣٢٥) طفل، حيث تم تنظيم ورشه عمل لعمل فراشات من الخشب الملون وصناعه مقالم من القماش الجينز، ورشه عمل لعمل مهرج من الأطباق الورق، ومسرح عرائس للأطفال، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

تعكس هذه الفاعليات التزام جامعة المنصورة والجيش الثاني الميداني تجاه تنمية ودعم المجتمعات المحلية، وتؤكد العلاقة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لإحلال الاستقرار وتعزيز التنمية في شمال سيناء، وتعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والتعليمي في تحقيق تلك الأهداف.

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