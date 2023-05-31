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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القائم بأعمال السفير التركي : العلاقات مع مصر عادت لطبيعتها

القائم بأعمال السفير
القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شين

صرح القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين، اليوم الأربعاء، لشبكة الشرق الإخبارية عن العلاقات بين مصر وتركيا وقال أن العلاقات بين البلدين عادت إلى وضعها الطبيعي، وانهم يتوقعون انعقاد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قريباً.

وأوضح القائم بالأعمال التركي في تصريحاته أن تركيا تعمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة مع مصر.

 

وقال إن حجم التجارة بين مصر وتركيا 9.7 مليار دولار، مضيفاً أن تركيا تتوقع وصول حجم التبادل التجارى مع مصر لـ 20 مليار دولار سنوياً.

 

كما قال موتلو شين أن تركيا هي أكبر مشترٍ للغاز المصري موضحاً أن استثمارات تركيا في مصر تزيد على 2.5 مليار دولار.

واختتم القائم بالأعمال التركي في القاهرة تصريحاته بأن تركيا ستركز على نشاط الخط البحري بين مصر وتركيا.

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