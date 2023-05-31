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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على مناطق الإسكان الغربي في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أعمال تطوير خطوط التنظيم التابعة للمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد رئيس المدينة، أنه تمت إزالة زوائد عن خطوط التنظيم عن منطقة الإسكان الغربي ومنطقة الشارع الأمامي، تمهيدا لتجهيز المنطقة لأعمال الرصف والتجميل، واستمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات البناء بالمدينة سواء مخالفا أو عشوائيا أو متابعة أعمال البناء بعد الحصول على الرخصة للتأكد من تنفيذ الرسومات بكل دقة.

ووجه شعبان، التفتيش الهندسي بمراجعة الرسومات والرخص لتلاشى أي مخالفات، والتشديد على الالتزام بالأعمال الصادرة بالرخصة، كما وجه برفع المخلفات وعدم وجود أي إشغالات في الشوارع.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة جاءت في إطار خطة التطوير الخاصة بالمدينة التي تتضمن توسيع الشوارع، لسهولة توصيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بها.

سفاجا الإجراءات القانونية البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى المتابعة الميدانية

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