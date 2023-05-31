توزيع أكياس صديقة للبيئة بوحدة رعاية الأسرة بالغردقة

نفذت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حملة لتوزيع الأكياس صديقة البيئة في وحدة رعاية الأسرة بمدينة الغردقة بمشاركة إدارة تنظيم الأسرة، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة، والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢لسنه ٢٠٢٠، والذى يتضمن المادة رقم ١٨ والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة عن تبرع أحد أصحاب مصانع المنسوجات غير المنسوجة، بعدد كبير من الأكياس صديقة البيئة للإدارة العامة لشئون البيئة، كى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان ضمن حملات التوعية البيئية، وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين على التحول إلى الأكياس صديقة البيئة.