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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلّتها فضيحة .. نقد لاذع من مفيدة شيحة لإعلامي شهير بسبب فنانة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، حملة نقد لاذع ضد المذيع العراقي صاحب شائعة خطوبة الفنانة حورية فرغلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر ضد أخلاقيات العمل الإعلامي.

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مفيدة شيحة تعلق على جدل منشور محمد رمضان الأخير

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"هذا المذيع عراقي، وليس مصريا، وبعد أن أنهى الحوار قرر هذا الأمر بهدف التريند، وما حدث يوصف بالجريمة الإعلامية المرفوضة، ويا مذيعي تقريبا حوارك مع حورية فرغلي آخر حوار هتعمله.


والدنيا في مجال الإعلام سمعة، ولو ضيعت المصداقية مش هتلاقي حاجة تعملها".

 

حورية فرغلي


وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"هو عمل 2 مصيبة، الاولى كذبت وفقدت احترامك ، والثانية انك دمرت فنانة وخلتها فضيحة على السوشيال ميديا،وفين الضمير يا حضرت المذيع وأنت قبيح إعلاميا".
 

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