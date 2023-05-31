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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخدوع .. هجوم واسع على وزير خارجية أوكرانيا بعد مطالب الانضمام للناتو

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

أدان مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو وضمانات أمنية لكييف.

وكتب أحد المستخدمين: "سيؤدي هذا إلى زعزعة استقرار حلف الناتو".

وأضاف آخر: "وماذا يمكن أن تقدم أوكرانيا؟”

وكتب آخر: "لا ينبغي لدولة إرهابية أن تصبح جزءًا من الناتو”.

وأضاف آخر: "لا لا لا هذا لن يقربنا من السلام. ما خطبك؟ لقد أخبرك حلف الناتو لمدة عام ونصف بأنه سيتخذ خطوات نحو عضوية أوكرانيا. ولم يفعلوا أي شيء سوى إعطائك المزيد من الأسلحة.. لقد تم خداعك، استيقظ. انقذ نفسك”.

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سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن قرار لبوتين دمر مخططات زيلينسكي

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، ولكن إلى إنهائه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية وزيادة إمدادات الأسلحة.

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