سقوط صاروخ لـ كوريا الشمالية في البحر الأصفر .. ما السبب؟

أعلنت كوريا الشمالية، أن هناك مشكلة في مرحلة بدء تشغيل محرك المرحلة الثانية من الصاروخ الحامل الجديد "Cheollima-1"،عندما أرسلت قمر الاستطلاع العسكري "Wanlijing-1" إلى الفضاء، ووعدت كوريا الشمالية بـ إطلاقه مرة أخرى في المستقبل القريب.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنه "خلال الرحلة العادية للصاروخ الحامل الجديد Chollima-1، بعد انفصال المرحلة الأولى، لم يبدأ محرك المرحلة الثانية بشكل طبيعي، ما تسبب في فقد الصاروخ قوته وسقوطه في البحر الأصفر".

وأكد المكتب، أنه سيتخذ على الفور إجراءات علمية وتقنية لإجراء تحقيقات محددة وتصحيحات للعيوب الخطيرة المكتشفة بعد إطلاق القمر الصناعي والاختبارات المحلية المختلفة، وإعادة إطلاقه في أسرع وقت ممكن.