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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من أوكرانيا بشأن التجنيد بالخدمة العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

وافقت حكومة أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على قواعد جديدة للتأجيل أو الإعفاء من التجنيد الاجباري بالخدمة العسكرية، وتم نشر التغييرات في القواعد على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وجاء في مرسوم نشر علي الموقع الرسمي للحكومة الأوكرانية: "تعديلات على اللوائح المتعلقة بإعداد وإجراء التجنيد الإجباري لمواطني أوكرانيا للخدمة العسكرية وقبول المجندين للخدمة العسكرية بموجب العقد المعتمد بموجب القرار رقم 352 الصادر عن مجلس وزراء أوكرانيا بتاريخ 21 مارس 2002.

 تنص القواعد الجديدة على إمكانية تحديد أسباب منح التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية للمجند الذي لديه طفل (أطفال) دون سن 18 عاما ويعلمه بشكل مستقل”.

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كما تم تحديد أسباب الإعفاء من التجنيد الإجباري للمجندين الذين يربون طفلا معاقا يقل عمره عن 18 عاما، وطفل مصاب بأمراض خطيرة؛ ولديه زوجة بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وتم إدخال نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرسوما بشأن التعبئة العامة، ويحظر على العسكريين مغادرة البلاد.

وفي وقت سابق، مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 18 أغسطس المقبل.

أوكرانيا التجنيد للخدمة العسكرية الأحكام العرفية زيلينسكي

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