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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف أسباب فشل إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي العسكري

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

ذكرت المخابرات الكورية الجنوبية أن الإطلاق غير الناجح للقمر الصناعي لكوريا الشمالية كان بسبب التعقيد المفرط لمسار رحلة مركبة الإطلاق، وتقليل الوقت للتحضير للإطلاق واستخدام ميناء فضائي جديد لم يتم اختباره بشكل صحيح، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، نقلا عن عضو في البرلمان الكوري الجنوبي.

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف أسباب فشل إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي العسكري

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جاء ذلك نقلا عن تقرير استخباراتي مقدم إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلة بعد اجتماعها بحضور نائب الحزب الديمقراطي المتحد، وسكرتير لجنة المخابرات البرلمانية يون جونج يونج ونائب الحزب الحاكم "القوة المدنية"، وسكرتير اللجنة يو سانج بوم.

ووفقا لبيانات المخابرات، كان سبب فشل الإطلاق هو أن مسار الرحلة كان مستقيما في الماضي، ولكن هذه المرة حددت كوريا الشمالية مسارا منحدرا إلى الغرب، ثم أحدثت "تغييرا لا يطاق في المسار" عن طريق انحراف المسار إلى الشرق ، مما أدى إلى مشكلة فنية.

كما تعتقد المخابرات الكورية الجنوبية أن الفشل يرجع أيضا الى التسرع على خلفية الإطلاق الناجح لكوريا الجنوبية لمركبة الإطلاق نوري بثمانية أقمار صناعية في نهاية مايو، سارعت كوريا الشمالية وقللت من زمن الاستعدادات للإطلاق حتى اضطرت لاجراءها من قاعدة فضائية جديدة غير مكتملة.

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وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، فإن إطلاق القمر الصناعي هذه المرة تم أيضا من منصة إطلاق جديدة في منطقة تونتشاني، مما أثر أيضا على كفاءة الإطلاق، وفي حالة إعادة إطلاق الصاروخ، من المرجح أن تغير بيونج يانج موقع إطلاقها إلى قاعدة سوهاي الفضائية المستخدمة في عام 2016، حيث "تم تأكيد موثوقيتها”.

وأضافت: "نظرا لنجاح إطلاق نوري، فإن عملية التحضير لإطلاق القمر الصناعي لكوريا الشمالية، الذي يستغرق عادة 20 يوما، تم اختصاره إلى عدة أيام، ولم يكتمل بناء ميناء فضائي جديد في تونتشاني".

واتفقت المخابرات مع رأي عدد من الخبراء بأن الأمر سيستغرق أكثر من بضعة أسابيع للتحقق من أوجه القصور في محرك مركبة الإطلاق والقضاء عليها، لكنها أشارت إلى أنه إذا "كان العيب ضئيلا، فلا يمكن استبعاد الإطلاق المبكر”.

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