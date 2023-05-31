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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة النظر في الدعم.. ماكرون يحذر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية يجب أن تعيد النظر في دعم أوكرانيا، متوقعا نشوب صراع طويل الأمد.

وقال ماكرون، في منتدى “جلوبسك” الأمني ​​في براتيسلافا، إنه “إذا فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد، فإن الغرب سيعيد النظر في المساعدة العسكرية”.

إعادة النظر في الدعم.. ماكرون يحذر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد

ماكرون: بوتين أدخل حلف "الناتو" في صدمة بشنه الحرب على أوكرانيا

وحث ماكرون على أنه "من الضروري مساعدة سلطات كييف بكل الوسائل من أجل هجوم مضاد فعال. يجب علينا زيادة هذا الدعم".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب إلى تقديم ضمانات أمنية "ملموسة وذات مصداقية" لأوكرانيا في حلف الناتو، في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي.

بعد الانقسام حول أوكرانيا .. دعوة عاجلة من ماكرون إلى الناتو

ماكرون: بوتين أدخل حلف "الناتو" في صدمة بشنه الحرب على أوكرانيا

أوكرانيا تحمي اوربا 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، شدد ماكرون على أن أوكرانيا "تحمي أوروبا اليوم"، مؤكدًا أنه من مصلحة الغرب أن "تحصل كييف على ضمانات أمنية ذات مصداقية معنا في إطار متعدد الأطراف".

ماكرون أوكرانيا الرئيس الفرنسي القوات المسلحة الأوكرانية

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