قعّدوها فوق الكتاب وكتبوا: «خير جليس».. صورة ساخرة تثير الجدل على فيس بوك

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة قيل إنه تم التقاطها من إحدى مدارس محافظات الصعيد، تظهر فيها بنت تجلس فوق كتاب ومكتوب بجوارها "الكتاب خير جليس".

وقد انهالت التعليقات الساخرة على الصورة المتداولة من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت صافي صادق: حافظ مش فاهم، وقالت أماني أحمد: طيب ما تخليه ينام على الكتاب ويكتب العلم في الراس.

وقال أنس خالد: ده بالظبط زي ترجمة جوجل، وقال أبو عمر: عندما يبدع الفنان ، وقالت شيماء ربيعي: فيها إيه يعني البنت تعبت قالت تريح شوية فوق الكتاب، وقالت جهاد محمد : جليس من مجلس مفرقتش كتير.

الصورة المتداولة



وعلى جانب آخر .. كان قد تفقد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، يرافقه د. بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية ، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، بمدرسة ملوى الثانوية بنات ، بإدارة ملوى التعليمية حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، وأشاد حمدى مصطفى بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، كما أكد مدير المديرية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة ، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وأوضح ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الجولة بمقار التقدير، تفقد حمدى مصطفى مديرية التربية والتعليم جميع أعمال كنترول الشهادة الاعدادية لقطاع جنوب ومقره إدارة ملوى التعليمية ، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن توضع فى الاعتبار مصلحة الطالب أولا وأخيرًا.