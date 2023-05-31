عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء كتلة الحوار: القيادة السياسية وضعت التعليم على قمة أولوياتها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور صديق عطية عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إن القيادة السياسية وضعت التعليم على قمة أولوياتها، وترى أن الجهاز الإداري مرتبك جدا ومثقل بالهيكل دون اتصال بين الإدارات وبعضها.

 

وأضاف، خلال استضافته مع الإعلامي هشام بعد التواب في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يحقق أمنية طال انتظارها، وهي فصل واضع السياسات والمراقب لها والمطور لها عن منفذ السياسات.

 

 عدد المستشارين داخل المجلس

ولفت خلال حديثه من مقر "الحوار الوطني" إلى أن هناك بعض الإضافات التي طرحت خلال النقاش على مشروع القانون، مثل عدد المستشارين داخل المجلس وكل ذلك ما زال تحت النقاش.

صديق عطية مجلس أمناء كتلة الحوار التعليم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

سلام مستدام.. ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع روسيا

عمل استفزازي متهور .. روسيا تتوعد ألمانيا بعد إغلاق 4 قنصليات

المدير الفني السابق للأهلي والزمالك يوقع لنادٍ قطري

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

اجتماع تاريخي .. ناسا تناقش وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض

نائبة حزب مصر الحديثة: قضية التعليم مركزية وتتطلب دراسة متكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ