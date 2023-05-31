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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم حالات خطيرة .. نقل 16 طفلاً إلى المستشفى بعد حادث مؤلم بكندا

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية

أفادت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، اليوم الأربعاء، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 17 شخصًا، من بينهم 16 طفلاً، إلى المستشفى بعد حادثة وقعت في وينيبيج، مانيتوبا في كندا.

وقالت شبكة “سي بي سي” إن ثلاثة من الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى في حالة غير مستقرة.

وقال جيسون شو، مساعد رئيس خدمة الإسعاف في وينيبيج: “اليوم في الساعة 9:55 صباحًا، تلقينا مكالمة برقم 911 في ويتير بارك لمجموعة مدرسية سقطت”.

وأضاف أن "أحد البالغين أصيب والباقي أطفال في سن العاشرة والحادية عشرة"، مشيرا إلي أن “ثلاثة من الاطفال في حالة غير مستقرة”.

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وقال شو، إن المجموعة سقطت على مسافة تتراوح بين 15 و 20 قدما داخل حصن “جبل طارق” في ويتير بارك بوينيبيج.

وشوهدت سيارة خدمات طبية طارئة كبيرة خارج غرفة الطوارئ بمستشفى وينيبيغ للأطفال قبل ظهر يوم الأربعاء بقليل.

وينيبيج كندا مانيتوبا الإسعاف

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