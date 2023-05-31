حزب الإصلاح والنهضة: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة، لوضع استراتيجية واضحة للتعليم في مصر.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في إحداث تعاون وتناسق بين الجهات المختلفة، مشددا على أن التعليم بمثابة ملف أمن قومي مجتمعي.

وأوضح أن المجلس سيمثل انطلاقة لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في البنية التحتية، وحان الوقت لوضع بنيه تحتية للإنسان المصري، من خلال التعليم، منوها بأن هذا الممشروع متكامل.

ولفت إلى أن المجلس يستهدف سد الفجوة بين التعليم والواقع العملي، منوها بأن هناك إجماعا فى الحوار الوطني أن يكون المجلس تابع لمؤسسة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية.