نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عن اتفاقها على زيادة عدد جماهير النادي الأهلي في مباراته المرتقبة ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل باستاد القاهرة.





المدير الفني استدعاء 25 لاعبًا

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق والوداد المغربي، قرر استدعاء 25 لاعبًا في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا في موسم 2022 - 2023.

ويعتبر هذا الحدث الرياضي مهمًا للغاية في القارة الإفريقية، حيث يتابعه العديد من عشاق كرة القدم على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يكون النهائي مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين، اللذين يمتلكان جماهيرًا كبيرة وعشاقاً مخلصين في جميع أنحاء العالم.