عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عن اتفاقها على زيادة عدد جماهير النادي الأهلي في مباراته المرتقبة ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل باستاد القاهرة.

 

المدير الفني استدعاء 25 لاعبًا

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق والوداد المغربي، قرر استدعاء 25 لاعبًا في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا في موسم 2022 - 2023.

 

ويعتبر هذا الحدث الرياضي مهمًا للغاية في القارة الإفريقية، حيث يتابعه العديد من عشاق كرة القدم على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يكون النهائي مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين، اللذين يمتلكان جماهيرًا كبيرة وعشاقاً مخلصين في جميع أنحاء العالم.

الوداد المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا البلجيكي سفين فاندنبروك كرة القدم الجماهير القاهرة غياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

سَقّط أشيائه| مسئول هندي يُفرِغ سدا من 2 مليون لتر مياه.. والسبب “تليفونه وقِع”!!

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

عايز انزل بسرعة.. سبب غريب يدفع راكب لفتح باب طائرة في الجو| لقطات تحبس الأنفاس

خلص على مراته| طلب وحيد لـ “عريس طنطا” قبل الحكم بإعدامه.. والمتهم: ماخدتش حقوقي الشرعية

العشاء الأخير| عجوز كندية تلجأ لمساعدة طبية لإنهاء حياتها.. وهكذا احتفلت بأخر أيامها

“سارة” فقدت بصرها ولكن تمسكت بحب حياتها.. خطوبة أشهر بلوجر في مصر

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب أتربة الرياح وارتفاع الحرارة لـ 40

تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

غلق كلي لشارع الأهرام أمام سيد أبوالخير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة

وصول زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية في مولدوفا

الوزراء: تقارير دولية تظهر تضاعف أعداد السائحين في منطقة الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ