منطقة مضرب الصاوي بالغربية غارقة في مياه الصرف الصحي

يعانى سكان منطقة مضرب الصاوي _ اخر شارع البهي _منطقة محله البرج _ بحي أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية ، من انتشار مياه الصرف الصحي في المنطقة ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات .

يقول ايمن الغرباوي أحد المتضررين من سكان المنطقة فى رساله لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : " حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب مستنقعات مياه الصرف الصحي و تحول المنطقة إلى برك مياه الصرف الصحي".

أكد الغرباوي أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة، مشيراً إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل ".

ويناشد أهالي المنطقة محافظ الغربية ، بسرعة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنطقة لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي.

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