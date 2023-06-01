أهالي كفر أبو العينين بالدقهلية يطالبون بتبطين ترعة داخل الكتلة السكنية

يتضرر أهالي قرية كفر أبو العينين - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية ، من الترعة المتواجدة داخل الكتلة السكنية ؛ بسبب تراكم أكوام القمامة ،المسببة لانتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة و خروج المياه بغزارة من أحد جانبي الترعة وتشويه المظهر العام بالقرية ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض خاصة .

ويقول المواطن عماد الغلبان فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن الترعة المتواجدة في قرية كفر أبو العينين - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة قنا وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، بتطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل .



وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاة داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الأهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى قنا دون جدوى .



وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية بمحافظة الدقهلية، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

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