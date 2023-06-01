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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كفر أبو العينين بالدقهلية يطالبون بتبطين ترعة داخل الكتلة السكنية

صدى البلد

يتضرر أهالي قرية كفر أبو العينين - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية  ، من الترعة المتواجدة داخل الكتلة السكنية  ؛ بسبب تراكم أكوام القمامة ،المسببة لانتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة و خروج المياه بغزارة من أحد جانبي الترعة  وتشويه المظهر العام بالقرية ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض خاصة .

ويقول المواطن عماد الغلبان فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد :  إن الترعة المتواجدة في قرية كفر أبو العينين - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة قنا وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، بتطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل .


وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاة داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الأهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى قنا دون جدوى .
 

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بمحافظة الدقهلية، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01063735950

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.؛ 

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