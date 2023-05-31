عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بعد طلب مساعدة بايدن السابقة الحصول على الجنسية الروسية

صدى البلد

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يرى أي سبب لاعتبار الهجرة المخطط لها لمساعدة جو بايدن، السابقة إلى روسيا، "عملية نفوذ" روسية، لكنه لن يفاجأ بمحاولات تعقيد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي.

وكشف كيربي، ردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يعتبر تصرفات مساعدة بايدن السابقة، تارا ريد، جزءا من عملية النفوذ الروسي: "لم أر أي دليل على ذلك”.

وأضاف: ”سأترك الأمر لهذا المواطن الروسي المحتمل للتعبير عن نواياها ودوافعها بنفسها".

وكرر كيربي الاتهامات التي رفضتها روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.

كيف تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد؟..ضابط بريطاني يكشف أفضل الخيارات للانتصار على روسيا

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

وقال: “لن يكون مفاجئا لأي شخص إذا أبدى بوتين اهتماما بمنع الرئيس بايدن من الفوز في الانتخابات أو التدخل في عمله".

وبالأمس، قالت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تارا ريد، إنها تود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وكشفت ريد، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة “روسيا سيجودنيا” الإعلامية، "آمل أن أعيش بأمان هنا.. أنا ممتنة للغاية لأصدقائي هنا في موسكو، في روسيا، الذين استقبلوني بأذرع مفتوحة... أود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية وأطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحي هذه الجنسية”.

وأعربت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، عن أملها في أن تساعدها النائبة ماريا بوتينا في ذلك.

كيربي البيت الأبيض روسيا بايدن مساعدة بايدن السابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

موضوعات متعلقة

ترامب في ورطة.. مكتب المدعي العام الأمريكي يعثر على فيديو يوثق اعترافاته

مرشح لجائزة نوبل: الكائنات الفضائية تعيش بيننا

200 قذيفة أوكرانية .. حاكم بيلجورود يبلغ بوتين بتطورات الوضع

تحذير أمريكي.. كارثة تعصف بـ واشنطن تهدد بانهيار الدولار

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

تأهل الشوربجى والشربينى .. حصاد بطولة الجونة الدولية للإسكواش

دعاء لطرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. يغفل عنها كثيرون

ماذا فعلت الدولة لينمو المعروض النقدي إلى 6.41 تريليون جنيه| تفاصيل

الأمير محمد بن سلمان يهاتف أردوغان .. تفاصيل

جون بولتون: الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدها الـ89 .. هنا القاهرة تبدأ بها الإذاعة رحلة أثيرها لمستمعيها

هتتفتحلك طاقة القدر| عرض زواج لـ ياسمين صبري .. كيف ردت ؟

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة و"آل باتشينو" 82|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ