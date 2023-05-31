إعلان عاجل من أمريكا بعد طلب مساعدة بايدن السابقة الحصول على الجنسية الروسية

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يرى أي سبب لاعتبار الهجرة المخطط لها لمساعدة جو بايدن، السابقة إلى روسيا، "عملية نفوذ" روسية، لكنه لن يفاجأ بمحاولات تعقيد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي.

وكشف كيربي، ردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يعتبر تصرفات مساعدة بايدن السابقة، تارا ريد، جزءا من عملية النفوذ الروسي: "لم أر أي دليل على ذلك”.

وأضاف: ”سأترك الأمر لهذا المواطن الروسي المحتمل للتعبير عن نواياها ودوافعها بنفسها".

وكرر كيربي الاتهامات التي رفضتها روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال: “لن يكون مفاجئا لأي شخص إذا أبدى بوتين اهتماما بمنع الرئيس بايدن من الفوز في الانتخابات أو التدخل في عمله".

وبالأمس، قالت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تارا ريد، إنها تود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وكشفت ريد، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة “روسيا سيجودنيا” الإعلامية، "آمل أن أعيش بأمان هنا.. أنا ممتنة للغاية لأصدقائي هنا في موسكو، في روسيا، الذين استقبلوني بأذرع مفتوحة... أود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية وأطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحي هذه الجنسية”.

وأعربت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، عن أملها في أن تساعدها النائبة ماريا بوتينا في ذلك.