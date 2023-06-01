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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يتعادل مع روما ويفرض الأشواط الإضافية بنهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية - روما
إشبيلية - روما

تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع روما الإيطالي بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.


وجاء هدف الشوط الأول لصالح فريق روما عن طريق ديبالا في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو إشبيلية محاولاتهم، حتى أدركوا التعادل في الدقيقة 55 عن طريق جيانلوكا مانشيني مدافع روما بالخطأ في مرماه، عندما حول عرضية خيسوس نافاس لشباكه.

وكاد بيلوتي أن يسجل هدفًا لـ روما في الدقيقة 83، من متابعة لكرة مسقطة من بيليجريني، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى بونو، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتم اللجوء للأشواط الإضافية.
تشكيل إشبيلية
وضم تشكيل إشبيلية كلا من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس

خط الوسط: راكيتيش - فيرناندو - أوكامبوس - توريس - برايان جيل

خط الهجوم: يوسف النصيري

تشكيل روما
وضم تشكيل روما كلا من

في حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: إيبانيز - مانشيني - سمولينج

خط الوسط: سبانيزولا - نيمانيا ماتيتش - كريستانتي - سيليك

خط الهجوم: بيليجريني - باولو ديبالا - تامي أبراهام

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