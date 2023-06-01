خالد سعد: قرار الحكومة باستيراد سيارات 2024 بمثابة عملية تنظيمية فقط

‏قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة أن استيراد مكونات الإنتاج ليس بنفس حجم استيراد السيارات كاملة الصنع.

وتابع خالد سعد خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن قرار الوزير باستيراد سيارات 2024 هو عملية تنظيمية فقط ولن يؤثر في سوق السيارات ولكن سيؤثر من الناحية التنفيذية في الجمارك لأنه كان يحدث تخبط كثيرا في السيارات القادمة من الخارج.

القرار عملية تنظيمية

وأضاف أنه كان يحدث كثر من المشاكل وهل هذا الموديل سيسمح له بالدخول إلى مصر وكان يحدث مشاكل مع الجمارك ومع المستوردين ومع الشركات وكان يحدث تخبط وهذا القرار سيقوم بعمل بعض التنظيم في هذا الأمر.