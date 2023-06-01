زوجة خالد الغندور تشارك توقعها لنهائي أفريقيا.. والأخير يثير الجدل بتعليقه

شاركت زوجة خالد الغندور، الإعلامية دينا سليم، توقعاتها لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتبت عبر فيسبوك: “ ملكة التوقعات بتتوقع لنجم الاهلي اليو ديانج التألق امام الوداد”.

وعلق خالد الغندور على المنشور، وكتب: “كلنا مع الاهلي بيمثل مصر”.

أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموافقة علي حضور 50 ألف متفرج لمباراة الفريق الأحمر امام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال العامري فاروق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم :" 50 ألف متفرج لمباراة الوداد".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم الاحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.