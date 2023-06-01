رئيس العمليات التجارية في إحدى منصات السيارات يكشف حركة البيع والشراء والأسعار

قال باهر الخولي رئيس العمليات التجارية في إحدى منصات السيارات، أنهم في المنصة يتعاملوا مع جميع الفئات سواء أفراد أو شركات أو موزعين او وكلاء.

وتابع باهر الخولي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن قبل قرار التعويم في عام 2022 متوسط سعر السيارة المستعملة كان 290 الف جنيه واليوم هذا المتوسط وصل إلى 630 الف جنيه وهذا الرقم وصلنا له منذ شهر مارس 2022 حتى في يومنا هذا بمعنى أن السعر زاد مرتين ونصف.

زيادة في الطلبات بنسبة 134%

وأضاف أن هذا بالطبع أدى الى أن المعروض قل بشكل كبير والناس حاليا خايفة تبيع سيارتها ونسبة عرض السيارات المستعملة على المنصات الإلكترونية أصبح قليل، وحدث زيادة في طلبات السيارات بنسبة 134% زيادة في الطلب والناس عايزة سيارات لكن للأسف مفيش سيارات.