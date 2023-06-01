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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المجلس الوطني للتعليم يستهدف الوصول لسياسات تلبي متطلبات سوق العمل

صدى البلد

علق النائب أكمل نجاتي  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على جلسة الحوار الوطني حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب.

 

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وقال أكمل نجاتي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   المجلس الوطني للتعليم يستهدف توحيد سياسات التعليم والوصول إلى سياسات تعليمية تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل ".

 

 وأضاف اكمل نجاتي :" المجلس الوطني للتعليم والتدريب يستهدف تحليل قواعد البيانات واستخدام الأساليب الجديدة في التقييم، وفلسفة المجلس الوطني للتعليم جيدة ".

 

 ولفت اكمل نجاتي :" دار نقاش في جلسة الحوار الوطني حول جدوى المجلس الوطني للتعليم والتديب ".

 

 وتابع اكمل نجاتي :" معظم الخبراء أكدوا على أهمية وضع استراتيجية ومشروع قومي للتعليم في مصر".

التعليم المجلس الوطني سياسات التعليم الحوار الوطني اخبار التوك شو

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