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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنه من وزارة التخطيط لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحسنة

لقاء لجمة وزارة التخطيط
لقاء لجمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  بمكتبه بديوان عام المجلس والمدينة، لجنة من  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، برئاسة  العميد أحمد الحجاوي مدير مشروع ميكنة خدمة المواطنين بوزارة التخطيط ، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي وفي إطار توجيهات  الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق المشترك بين محافظة شمال سيناء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 

 

المركز التكنولوجي:


تفقدت اللجنة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس يرافقها رئيس المركز والمدينة والعلاقات العامة بالمجلس ومدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،  

كما تفقدت اللجنة أجهزة الحاسب الآلي بالمركز واجهزة النداء الألي لتنظيم ادوار المواطنين ،  والمنافذ المخصصة لاستقبال المواطنين وشاشات العرض ، و تفقد قاعة التدريب المجهزه بالمركز لتدريب العاملين بالمجلس

وعقد اجتماع مع موظفي المركز ،وأكد العميد أحمد الحجاوي مدير مشروع ميكنة خدمة المواطنين بوزارة التخطيط  أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم عقد ورش عمل مكثفة لتدريب العاملين علي منظومة تراخيص المحال العامه

وفي نهاية الزيارة أثني رئيس المركز والمدينة  علي جهود الساده أعضاء اللجنه لتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بالمراكز التكنولوجيه  لإنجاح العمل علي تلك المنظومه بهدف تقديم خدمات المحليات للمواطنين بطريقة بسيطة وميسره. 

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