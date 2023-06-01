شباب جامعة القاهرة يتحدثون عن الحوار الوطني وأهم طلباتهم.. تفاصيل

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة من داخل جامعة القاهرة، للحديث عن الحوار الوطني، بمشاركة النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وتحدث أحد الطلاب عن أهمية تناول الحوار الوطني الأنشطة الطلابية والرياضة، بالإضافة إلى توفير دعم أكبر للأنشطة الطلابية، مثل الحصول على التصاريح.

وأكد النائب أحمد فتحي، على أن الحصول على التراخيص ودعم الأنشطة الطلابية المادي والمعني سيتم طرحة بقوة على طاولة الحوار الوطني، خلال المحور المجتمعي.

واسترسل "أحمد فتحي": سنستضيف شبابنا داخل الحوار الوطنى بلجنة الشباب الذين اضطروا لفتح مشروعات خارج مصر ليتحدثوا عن تجاربهم هناك والاستفادة منها وما هو سبب العمل خارج مصر.

ووجه حديثه للطلاب، قائلا:" أعد الشباب بأنه سيتم تنفيذ جميع أفكارهم وطلباتهم، وسيتم إجراء لقاءات معهم لتنفيذ هذه الأفكار.