فهمي عمر: الإذاعة المصرية علمت جميع الفئات وثقفت الشعب

‏قال الإذاعي الكبير فهمي عمر إن الإذاعة المصرية قامت في سنة 1936 على مبدأ يقول تقوم الإذاعة المصرية بتقديم برامج لحماتها ثقافة ترفه وترفيه يثقف.

وتابع فهمي عمر خلال لقاء له في برنامج "كل الزوايا"، تقديم الإعلامية "سارة حازم"، المذاع عبر فضائية "اون"، أن هذا هو المبدأ الذي سار عليه رواد الإذاعة المصرية في برامجهم وأغانيهم وتميزت الإذاعة المصرية أنها لا تقول الا الخبر الصادق منذ نشأتها ولم تختلق أي أخبار غير صحيحة ولذلك كانت الإذاعة شيء جديد في حياة المصريين.

الإذاعة المصرية علمت جميع الفئات

وأضاف أن الإذاعة علمت المرأة المصرية كيف تعتني بأولادها وعلمت الفلاح كيف يعتني بزراعته وعلمت الصانع كيف يعتني بصناعة والتلميذ كيف يقبل على دراسته فالإذاعة المصرية علمت جميع الفئات وثقفت الجميع.