محب الرافعي: المجلس الوطني للتعليم والتدريب أول خطوة تطوير ويحقق الاستقرار

أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الاسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مشروع انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أول خطوة في تطوير التعليم، قائلا: "أي تطوير للتعليم بيتم اتباع هذه الطرق في أفضل النظم التعليمية".

محب الرافعي:المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيضع سياسات ويتم متابعة تنفيذها

وأوضح محب الرافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هذه المجلس يؤدي الى استقرار السياسة التعليمية لفترة جيدة نستطيع خلالها تطوير التعليم بشكل جيد، واشراف الرئيس عليه يقول أنه أصبح التعليم أولوية أولى من الحكومة وخطوة مهمة لتطوير التعليم.

وتابع محب الرافعي : "المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيضع سياسات ويتم متابعة تنفيذ هذه السياسات مع الجهات المعنية من الوزارات والجامعات، وهذا المجلس دوره يضع سياسات التعليم لتكون مستقرة وأي وزير يأتي ينفذ السياسات ودوره يتابع تنفيذ هذه السياسي ويقدم تقرير للرئيس".