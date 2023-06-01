وائل صفوت: التدخين يكلف مصر 240 مليار جنيه|فيديو

أكد الدكتور وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لعلاج التدخين، إن الاعتياد على التدخين أسوأ من الإدمان الكيمائي، مضيفًا:" هذه حالة مزاجية معينة، ويجب تجنبها بشكل كبير".

رئيس اللجنة الدولية لعلاج التدخين: نعمل على التوعية بمخاطر التدخين

وقال وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لعلاج التدخين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنه يوجد مليار ونصف مدخن، على مستوى العالم، وأعداد المدخين في مصر في زيادة مستمرة.



وواصل رئيس اللجنة الدولية لعلاج التدخين:المدخنون وقعوا في الشر، ويجب مكافحة التدخين، ونعمل على التوعية بمخاطر التدخين"، مشيرًا إلى أن التدخين يكلف مصر 240 مليار جنيه.