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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر

صدى البلد

أخبار مصر.. تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيدةً بالجهود الحكومية المكثف.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية
تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة…

البابا تواضروس: السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول في شرقها وغربها
ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر،  بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.

من داخل أكاديمية مصر للطيران.. كيف يتم تدريب الطواقم الجوية| صور
نظمت وزارة الطيران المدني، جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب  للتعريف بدور الاكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة

من عجائب الدنيا السبع.. حكاية هرم خوفو بين دروب التاريخ
يتم غلق هرم خوفو غدا، الخميس، للخضوع لعملية التطوير والصيانة الدورية له، والتى حدثت مؤخرا منذ قرابة الـ 20 عاما، لإزالة الأملاح والرطوبة التى قد تترسب على الجدران.

الرئيس السيسي يصدق على 4 قوانين.. تعرف عليها
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدة قوانين بعد موافقة مجلس النواب منها قانون رقم 25 لسنة 2023 بغصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

هل تختفي المانجو من الأسواق هذا العام ؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  إن البعض من محصول المانجو تأثر بالتغيرات المناخية وسقط عقد من على الأشجار نتيجة لنشاط الرياح مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية ،  ولكن ليس كلها ، وبالتالي لايمكن الحكم على إنتاجية محصول المانجو هذا العام حاليا.

البابا تواضروس يطالب باعتبار احتفال عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر عيدا قوميا
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الإحساس أن المسيح يختار مصر ويمكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل فى العالم.

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو
تتابع  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تداعيات الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم برامج للحكي وورش فنية للأطفال والزوّار|صور
نظّم القسم التعليمى بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من الورش الثقافية التعليمية والفنية للأطفال من عمر 8 إلى 15 سنة، وذلك خلال شهر مايو 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

المتحف القومي للحضارة يستقبل مسئولين بارزين من الصين وماليزيا .. صور
استمراراً لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له،  على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

قرار تاريخي.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة لـ وزارة العمل
أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل".

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة
انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط محصول المانجو، كما تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو في مزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى 2023 وثورة 23 يوليو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى 2023 الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

الوزراء: الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021

بروتوكول تعاون بين تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

جلسة ساخنة بالحوار الوطني حول قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم
تشهد الجلسة التي تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية نقاشات هامة حماسية.

اخبار مصر صندوق النقد الدولى الجهود الحكومية الرئيس السيسي البابا تواضروس

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