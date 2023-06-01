هل تبحث عن عمل بالدولار؟.. احذر أن تتورط مع منظمة فاجنر عبر إعلاناتها بحثا عن متطوعين بالسوشيال ميديا

هل تبحث عن عمل بالدولار .. إحذر أن تتورط مع منظمة فاجنر عبر إعلاناتها بحثا عن متطوعين بالسوشيال ميديا

أصبح حلم كل شاب عربي، أن يجد له عمل في الخارج، ولذلك يتهافت الآلاف على إعلانات الوظائف التي تطلب الكفاءات في المجالات المختلفة، ولكن أصبح هناك مخاطرة كبيرة إلا لم يفطن أبناء الوطن العربي للجهة التي تقف خلف هذا الإعلان، حتى لا يجد نفسه في لحظة جزء من منظمة فاجنر الروسية، وقد تكون متورطا في أنشطة الحرب داخل أوكرانيا، وذلك بعد أن خططت المنظمة الروسية

وفي مواجهة الخسائر المتزايدة في أوكرانيا، لجأ المرتزقة الروس لاستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لتجنيد دماء جديدة، حيث تستخدم مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية تويتر وفيسبوك لتجنيد الأطباء ومشغلي الطائرات بدون طيار وحتى علماء النفس للمساعدة في العمليات القتالية ، بما في ذلك في أوكرانيا ، وذلك وفقًا لبحث حصري، نشرت تفصيله صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

إعلانات وظائف .. والراتب 2800 يورو

وصلت إعلانات الوظائف لشركة Wagner ، التي لديها مرتزقة يعملون في العديد من البلدان ، إلى ما يقرب من 120 ألف مشاهدة على منصتي التواصل الاجتماعي خلال الأشهر العشرة الماضية ، وفقًا لـ Logically ، وهي مجموعة بحثية تركز على المعلومات المضللة في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هناك ستون منشورًا بعشرات اللغات - بما في ذلك الفرنسية والفيتنامية والإسبانية - تشارك معلومات حول القتال وتكنولوجيا المعلومات والقيادة والوظائف الطبية المتاحة على ما يبدو مع Wagner، وقد تضمنت أيضًا أرقام هواتف الاتصال وحسابات Telegram ورواتبًا شهرية تبلغ 240 ألف روبل (2800 يورو) مع مزايا تشمل الرعاية الصحية، وفي ذلك الحين فأن الباحثين لم يتمكنوا من عزو الرسائل مباشرة إلى فاجنر بشكل مؤكد تمامًا ، فإن المنشورات تحمل بصمة الميليشيا وداعميها.

لدينا الأدلة أنها تابعة لفاجنر

وهنا يقول كيلي والتير، رئيس قسم الأبحاث في Logically: "نحن نعلم فقط أن هذا يستخدم نفس اللغة تمامًا مثل حسابات Wagner التي تم التحقق منها مسبقًا في أماكن مثل Telegram أو VK". VK هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة.

وليس من الواضح مدى نجاح حملات التوظيف، ومع ذلك ، فإن التحريض على العنف - والترويج للهجمات الروسية ضد أوكرانيا - يمثل بشكل شبه مؤكد انتهاكات لشروط الخدمة المنفصلة لفيسبوك وتويتر التي تحظر مثل هذه المواد، وقد أكد تحليل منفصل من مسؤول حكومي غربي ، تمت مشاركته مع بوليتيكو ، أن رقمي هاتف على الأقل مدرجين في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هذه مرتبطان مباشرة إما بمجموعة فاغنر أو بجهاز المخابرات الروسي.

هكذا يتم الأمر وذلك رد تويتر

وهنا يقول والتر: "بعض هذه الجهود عبارة عن أفلام دعائية فعلية مقترنة بأرقام الهواتف بحيث يمكنك الاتصال مباشرة بممثلي مجموعة فاجنر، بينما نستمر في النظر إلى Wagner باعتباره تهديدًا أكثر وأكثر خطورة في العالم ، فإن حقيقة أن هذه المنشورات يتم تداولها عبر الإنترنت أمر مقلق للغاية."

فيما ردت شركة Twitter على طلب للتعليق باستخدام رمز تعبيري عن البراز آليًا، وقالت أنها انسحبت شركة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي من ميثاق الاتحاد الأوروبي لمكافحة المعلومات المضللة، من المقرر أيضًا أن يدخل قانون المحتوى الجديد للكتلة للقضاء على المحتوى غير القانوني والأكاذيب ، قانون الخدمات الرقمية (DSA) ، حيز التنفيذ في 25 أغسطس، وقد تؤدي الانتهاكات الجسيمة للقانون إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الشركات العالمية. ربح.

شركة ميتا ترد

فيما قال متحدث باسم Meta: "لقد حددنا مجموعة Wagner كمنظمة خطيرة ، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون لها وجود على منصاتنا". وأضافوا أن الشركة تزيل أيضًا المحتوى الذي يحتوي على "مدح أو دعم جوهري لشركة Wagner عندما ندرك ذلك ، بما في ذلك المشاركات التي تهدف إلى تجنيدها".

فيما ينشط فاجنر في الصراعات في مالي ووسط إفريقيا ، لكنه كان يقاتل بشكل خاص لصالح روسيا منذ غزوها أوكرانيا العام الماضي، وقد قادت الميليشيا في الآونة الأخيرة الكثير من القتال العنيف في بخموت ، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي شهدت معارك استنزاف وحشية على الأراضي.

20 ألف قتيل لفاجنر .. والبحث عن بدائل

وحتى الآن فقدت الجماعة الروسية حوالي 20 ألف مقاتل في أوكرانيا ، وفقًا لقائدها يفغيني بريجوزين ، وتحاول اجتذاب مجندين جدد لتعويض هذا الرقم، فيما تفاخرت إحدى المنشورات باللغة الفرنسية بأن موظفي فاجنر يحصلون على "إجازة مدفوعة الأجر والرعاية الصحية والوظائف ذات الأجر الجيد وفرصة للعمل في جميع أنحاء العالم". تم الإعلان عن راتب قدره 240 ألف روبل و "مكافأة جيدة للنتائج".

"انضم إلينا الآن للدفاع عن شرف روسيا والعالم متعدد الأقطاب!" هكذا كان منشور آخر باللغة الفرنسية على Facebook، وقد روجت مشاركة ثالثة على Facebook باللغة الفرنسية لـ "التأمين على الحياة" والعمل لصالح "فريق يركز على الكفاءة والفوز"، وهناك Yevgeny Prigozhin مباشرة من باخموت، يدعو المتطوعين من 22 إلى 55 عامًا للعمل في فاجنر.

رغم العقوبات .. الإعلانات مستمرة

ورغم أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استهدفت مجموعة فاجنر والعديد من قادتها، مع اتخاذ بعض الدول خطوات إضافية للحد من أنشطتها، إلا أنها قادرة على التحرك، وقد وصفت الولايات المتحدة في يناير الجماعة بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود ومسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. صوّت المشرعون الفرنسيون في مايو لتصنيف فاغنر ككيان إرهابي.

وقد تم إجراء البحث حول إعلانات الوظائف على مدى شهر واحد من منتصف أبريل إلى 19 مايو وجمع المشاركات على Facebook و Twitter حتى يوليو 2022، ففي الوقت الذي تم فيه إغلاق البحث ، كانت 58 من أصل 60 مشاركة لا تزال قيد التشغيل ( تمت إزالة اثنين من قبل Facebook بعد أن اتصلت به POLITICO).

وقال والتر: "إنهم يحددون التكتيكات الناجحة وأعتقد أنه بمجرد أن رأوا أنه يمكنهم الإفلات من نشر محتوى معين على هذه المنصات ، استمر الأشخاص في نشر المزيد".