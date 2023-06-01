شوبير يشارك لقطات من وصول بعثة الوداد إلى القاهرة.. شاهد

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، صوراً من مطار القاهرة الدولي، لبعثة فريق الوداد المغربي، استعداداً للقاء الأهلي في ذهاب دوري أبطال افريقيا.

وظهر لاعبو الوداد بعلامات النصر، وابتسامة حماسية لمواجهة الأحمر في النهائي الإفريقي.

من جانب آخر، أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموافقة علي حضور 50 ألف متفرج لمباراة الفريق الأحمر امام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال العامري فاروق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم :" 50 ألف متفرج لمباراة الوداد".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم الاحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.