التفاح الحرام.. رواية جديدة عن الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (التفاح الحرام)، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الثالث، تأليف: نزار إسماعيل مزهر.

في عام 1992، وبينما كان يجري الاحتفال بمرور خمسة قرون على ما يسمونه خلاص الشعوب، وصل قس إلى قرية هندية منسية في منخفضات شرقي المكسيك.

وكانت العادة قبل القداس أن يتم الاعتراف بلغة (توخولوبال) عن الخطايا، وعدّد الهنود خطاياهم، وقد بذل (كارلوس لينيكر سيدروف) كل ما يستطيع من جهد في ترجمة الاعترافات، اعترافاً تلو الآخر، فعلى الرغم من معرفته المسبقة أنه من المستحيل ترجمة تلك الأسرار، ترجم للقس خطاياهم على النحو الآتي:

أحدهم اعترف، إن حقل الذرة حزين، أنه هجره ومنذ أيام كثيرة لم يذهب إليه..

وآخر قال: إنه أساء للنار، وضرب الموقد كونه لا يشتعل جيداً.

وغيره روى: إنه سبّب الأذى للجاموس لأنه كان عنيداً، وكبير الرأس.

وآخرون أيضاً اعترفوا أنهم قطعوا الأشجار، ولم يخبروها لمَاذا فعلوا ذلك.

وقبل أن يكمل المترجم حديثه، أدار القس ظهره ورحل بصمت فهو لم يعرف ما عليه فعله بهذه الخطايا.

واقترب المترجم بحذر، وهمس في أذنه:

ماذا ستفعل.

بصوت هادئ أجاب، لن أفعل شيئاً فهذه الخطايا غير واردة في قائمة الكتاب.

رواية (التفاح الحرام)، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الثالث، تأليف: نزار إسماعيل مزهر، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.