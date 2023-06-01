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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ذئاب مارقة".. مجموعة قصصية جديدة لسمير الفيل عن قصور الثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، المجموعة القصصية "ذئاب مارقة" للقاص والروائي الكبير سمير الفيل، ضمن إصدارات سلسلة "أصوات أدبية".

تضم المجموعة إحدى وعشرين قصة قصيرة منها: "رجل بلا كهرباء"، "صائد الفراشات"، "انسحاب منظم"، "لكل حفرة ضحكة"، "ربنا يتمم بخير"، "عجوز الميكروباص"، "العودة إلى القبو"، "مرابض الطير"، "الكنبة الجلد"، "شاي بفتلة"، "هل هو أنت يا نعيم؟"، "ذئاب مارقة"، وغيرها.

من أجواء المجموعة نقرأ: "كانت ظلاله تنقسم كلما خطا خطوة إلى مقصده المليء بالعثرات، والتي يتجاوزها بحيلته، وصبره، وقدرته على تخطّي المخاطر.
كان هو المأوى لي، كلما طردني أصحاب الأعمال الموسرون، وهم يرونني، أتقدم في مهني المختلفة التي اشتغلت بها، تاركًا بصمتي الخاصة، وكانت يده تسارع بالتربيت على كتفي: ولا يهمك، أنت في طريقك الصحيح، لا تلتفت لصغائرهم.
حتى في الليالي الحالكة التي تعوي فيها الذئاب عن بعد، كنت أخرج وحدي بمشعل في يدي، وقطعة حديد معقوفة، فتبتعد مذعورة، وهي في غاية الخوف".

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المجموعة القصصية ذئاب مارقة الكبير سمير الفيل سلسلة أصوات أدبية

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