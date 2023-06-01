مصاريع زرقاء.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية “مصاريع زرقاء”، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الثاني، تأليف: إيناس العقلة.

كيف يجتاز الظلم طرقات هذه الحياة دون أن تعلن ثورتها عليه؟ كيف تسمح له بالبقاء؟ كيف لا تجتث بذرته مرة واحدة وإلى الأبد؟ كل الإجابات الجاهزة التي تلقيتها لم تسعف عقلي بالفهم، كان يبدو لي أن هناك فهماً ناقصاً لدى البشر حول هذه المسألة.

بدل أن يبحثوا فيها أكثر اختاروا أن تتأقلم عقولهم معها، دون جدل أو نقد. ألا يختار الإنسان الإجابات الجاهزة حين يكون أكسل من أن يحرك عقله في سبيل تقصي الإجابات الحقيقية؟ هذا ما حصل. إلا أن بحثي أنا أفضى إلى الفراغ، إلى الخسارة الكلية. لو أني رضيت بالإجابات المعلبة التي لقنوها لي، لارتحت كثيراً، ربما لتغير مسار حياتي عند كل منعطف من تلك المنعطفات، ولاستطعت أن أجد طريقة أنجو بها في كل مرة لكني أفشل دائماً. أفشل على الرغم من أني أختار ألا أخدر عقلي في كل مرة، أختار البحث التقصي ولا أجد ثمرة ومكافأة الباحث، أختار الطريق الأكثر ظلاماً للعقل، فتتم مكافأتي بالغباء.

رواية “مصاريع زرقاء”، الفائزة بجائزة حنا مينه للرواية لعام 2022 - المركز الثاني، تأليف: إيناس العقلة، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.