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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي مقبل على مواجهة تاريخية.. والجمهور سيكون له دور كبير

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيخوض مواجهة كبيرة أمام الوداد المغربي، مطالبًا الجميع بمساندة الفريق الأحمر من أجل تحقيق دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام والمسئولين في مصر بدعم اللاعبين والجهاز الفني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي مقبل على مباراة تاريخية، ويجب أن تكون كذلك بالنسبة لجماهيره، لدعم ومساندة الفريق، وكنت أراهن على أن استاد القاهرة سيكون بالسعة الكاملة لتشجيع الأهلي بكل قوة".

وأضاف: "الأهلي سعى بكل قوة من أجل وجود 50 ألف مشجع في المدرجات، لأن كان هناك تقدير كبير للجماهير ودورها مع اللاعبين، وجمهور الأهلي هو الرهان الأول في تلك المباراة".

وواصل: "نتمنى أن يكون التتويج من نصيب النادي الأهلي، وجمهورنا دائما يكون بطل الليلة الحاسمة".

وأكمل: "كولر يستعد بشكل مختلف لمباراة الأهلي والوداد المغربي، ويكثف جلساته مع لاعبي الفريق، وخط الوسط سيكون له دور كبير في المواجهات القادمة، وجميع اللاعبين في حالة جيدة ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي جاهزون للنهائي".

وأكد: "الوداد فريق جيد وليس سهل مطلقا، وهم حامل اللقب ولديهم دوافع بعدما قاموا بإخراج صن داونز من البطولة، ولكن الأهلي أفضل في الفترة الحالية".

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