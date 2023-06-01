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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: لاعب الوداد يثير الجدل بتصريحات حماسية قبل لقاء الأهلي.. وحمدي فتحي يطالب بمناقشة عرضه القطري

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

زوجة خالد الغندور تشارك توقعها لنهائي أفريقيا.. والأخير يثير الجدل بتعليقه

شاركت زوجة خالد الغندور، الإعلامية دينا سليم، توقعاتها لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتبت عبر فيسبوك: “ ملكة التوقعات بتتوقع  لنجم الاهلي اليو ديانج  التألق امام الوداد”. 

وعلق خالد الغندور على المنشور، وكتب: “كلنا مع الاهلي  بيمثل مصر”.

 

رغبة في الرحيل.. حمدي فتحي يطلب مناقشة عرضه مع الوكرة القطري

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة في انتقال لأعب الأهلي حمدي فتحي للدوري القطري.

وصرح حتحوت عبر برنامجه الماتش: ‏"حمدي فتحي طلب عقد جلسة مع مارسيل كولر ومحمود الخطيب لمناقشتهما في العرض المقدم من الوكرة القطري لاستعارته خاصة وإن العرض المادي يقدر بأضعاف ما يحصل عليه من الأهلي".

 

لاعب الوداد يثير الجدل بتصريحات حماسية قبل لقاء الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استعداد الوداد المغربي للقاء الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكتب: “يحيي جبران كابتن الوداد أكد أن المباراة النهائية لها ترتيبات خاصة من لاعبي الوداد وهم دارسين الاهلي كويس جدا وبالرغم من اي فروق فنية ومهارات وترسانة نجوم في الاهلي الا انهم   قادرين علي التعامل معها”.

 

 

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