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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تتألق بصور من طفولتها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا لها من الطفولة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بصورة بريئة لتفاصيل أخرى في اليوم 

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أحمد رزق، هنا شيحة، حمدي الميرغني، نور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، حيث تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، وحقق الفيلم نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

اعمال هنا الزاهد اخر اعمال الفنانة هنا الزاهد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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