أوكرانيا: أسقطنا 10 صواريخ "إسكندر" روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 صواريخ إسكندر أطلقتها القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /الخميس- "الليلة الماضية، استخدم الروس مجددا صواريخ إسكندر العملياتية والتكتيكية التي استهدفت أهداف البنية التحتية المدنية والحيوية لمنطقة كييف، وقد دمرت قوات ووسائل سلاح الجو التابعة للقوات المسلحة 10 من أصل 10 صواريخ، خلال اليوم الماضي".



وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 29 غارة جوية وثلاث ضربات صاروخية و49 هجوما باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع أوكرانية وأماكن مأهولة بالسكان، موضحة أن هناك إصابات بين السكان المدنيين، وتضررت المباني السكنية الخاصة وأهداف البنية التحتية الأخرى، وأن الروس يواصلون تركيز جهودهم الرئيسية على محاولات الاستيلاء منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالكامل، موضحا أن القوات الأوكرانية صدت 21 هجوما روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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