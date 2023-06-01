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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بشرى للحجاج.. إجراء عاجل من السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين

صدى البلد

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم خدمة دافعي العربات داخل "الرواق السعودي" الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي أن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في "الرواق السعودي" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن.

تحذير عاجل من السعودية بشأن هذه المناطق

بالإضافة إلي مراقبة حركة سير العربات، والإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.


ولفت المقاطي الانتباه إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في الرواق السعودي.

تأتى تلك الخطوة بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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