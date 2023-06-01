حماة الوطن بسيناء ينظم مبادرة مودة للمقبلين على الزواج من الجنسين

تنظم أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، أمانة التواصل الشعبي والجماهيري ، مبادرة" مودة "، للمقبلين علي الزواج من الجنسين.

تقدمها د.ولاء محمد رضوان ، أخصائية في محال الحياة الأسرية، تحت رعاية المهندس هيثم رحمي امين عام الحزب بالمحافظة.

ورش عمل :

وقال ايمن العكس امين التواصل الشعبي، أن المبادرة تتضمن محاضرات، وورش عمل، للشباب من الجنسين وذلك اعتبارا من يوم السبت ٣ يونيه القادم حتى يوم الخميس ٨ يونيه.،

حيث تبدأ الفعاليات ابتداء من الساعة ٦مساء، بواقع يومين السبت والاحد للفتيات، ويومي الثلاثاء والاربعاء للشباب .



كما تحدد اخر يوم للفعاليات يوم الخميس آخر أيام المبادرة، ليكون يوم مجمع للطرفين .. حيث تعقد فعاليات المبادرة بمقر الحزب بجوار بنك مصر وتقدم شهادات في نهاية الفاعلية.