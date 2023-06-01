عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بسيناء ينظم مبادرة مودة للمقبلين على الزواج من الجنسين

مبادرة المقبلين على
مبادرة المقبلين على الزواج في سيناء

تنظم أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، أمانة التواصل الشعبي والجماهيري ، مبادرة" مودة "، للمقبلين علي الزواج من الجنسين.
تقدمها  د.ولاء محمد رضوان  ، أخصائية في محال الحياة الأسرية،   تحت رعاية المهندس هيثم رحمي امين عام الحزب بالمحافظة. 

 

ورش  عمل :

 

وقال ايمن العكس امين التواصل الشعبي،  أن المبادرة تتضمن  محاضرات،  وورش عمل، للشباب من الجنسين وذلك اعتبارا من يوم السبت  ٣ يونيه القادم  حتى يوم الخميس ٨ يونيه.،

حيث تبدأ الفعاليات ابتداء من الساعة ٦مساء، بواقع يومين السبت والاحد للفتيات، ويومي الثلاثاء والاربعاء للشباب .


كما تحدد اخر يوم للفعاليات يوم  الخميس آخر أيام المبادرة،   ليكون يوم  مجمع للطرفين  .. حيث تعقد فعاليات المبادرة بمقر الحزب بجوار بنك مصر وتقدم شهادات في نهاية الفاعلية.

txt

تعليم شمال سيناء يعلن جاهزية المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة

سيناء المقبلين الزواج حماه الوطن مبادرة مودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب أتربة الرياح وارتفاع الحرارة لـ 40

تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

غلق كلي لشارع الأهرام أمام سيد أبوالخير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة

وصول زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية في مولدوفا

الوزراء: تقارير دولية تظهر تضاعف أعداد السائحين في منطقة الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ