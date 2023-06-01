قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية، حيث أصدر القرار رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية والموقع بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

كما أصدر قرارا رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهوية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقع فى القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.

وقرار رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مص والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، التى تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.